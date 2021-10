Müller: w tym roku 8 mld zł dodatkowo trafia do samorządu terytorialnego

Tylko w tym roku 8 mld zł dodatkowo trafia do samorządu terytorialnego na poczet przyszłego roku; dodatkowo 4 mld zł przeznaczymy na inwestycje wodno-kanalizacyjne, które również trafią w tym roku do samorządu - powiedział w piątek rzecznik rządu Piotr Müller.

Müller podkreślił w piątek na konferencji prasowej w Bydgoszczy, że aby Polska mogła rozwijać się w sposób równomierny został przygotowany pakiet rozwiązań dla samorządu terytorialnego. – Tak, aby te reformy korzystne, które pozostawiają pieniądze obywatelom w portfelach, nie wiązały się z negatywnymi skutkami dla samorządu terytorialnego - powiedział rzecznik rządu.Jak zaznaczył, – tylko w tym roku 8 mld złotych dodatkowo trafia do samorządu terytorialnego na poczet przyszłego roku. - Dodatkowo 4 mld złotych przeznaczymy na inwestycje wodno-kanalizacyjne, które również trafią w tym roku do samorządu terytorialnego - zapowiedział Müller.Oprócz tego - jak dodał - mamy Rządowy Fundusz Polski Ład, którego rozstrzygnięcie będzie już niebawem. Te wszystkie rozwiązania wraz z subwencją rozwojową oraz pakietem samorządowym stabilizującym wydatki samorządu terytorialnego powodują, że łącznie samorządy w przyszłym roku zyskają blisko 10 pkt. procentowych, jeżeli chodzi o własne przychody - podkreślił rzecznik rządu.Według niego, - sprytnie przedstawiciele Platformy Obywatelskiej manipulują tabelami związanymi z oceną skutków regulacji pokazując jedną ustawę, która dotyczy obniżenia podatków, która dotyczy tego, że 17 mld złotych trafi do obywateli. Nie pokazując jednocześnie pakietu samorządowego, nie pokazując równocześnie nowelizacji budżetu państwa, która daje dodatkowe pieniądze dla samorządu terytorialnego - powiedział Müller.Według niego, - te wszystkie ustawy powodują, że w praktyce samorząd terytorialny otrzyma większe środki finansowe, niż byłoby to bez korekt, które wprowadziliśmy w tych ustawach.Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.W środę w Warszawie samorządowcy z całej Polski protestowali przeciwko rozwiązaniom proponowanym w Polskim Ładzie. Według samorządowców, którzy podpisali wspólny apel, Polski Ład doprowadzi do większej centralizacji państwa. „W imieniu naszych gmin postulujemy i domagamy się zwiększenia udziału samorządów w podatku PIT, adekwatnego do utraconych wpływów wynikających z ustaw wprowadzanych w tzw. +Polskim Ładzie+ oraz stworzenia Funduszu Rozwoju Polskiej Wsi, jako mechanizmu wyrównującego rozwój obszarów wiejskich i miejsko-wiejskich” – czytamy w apelu.