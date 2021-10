Gry to nie wszystko! Na komputerach można też uczyć się fizyki i nie tylko!

Uczniowie w Zakrzewie i Ciechocinku będą się uczyć matematyki, fizyki i chemii nie tylko w teorii, ale też w praktyce.

Przez kilka najbliższych miesięcy będą korzystać z mobilnych pracowni przyrodniczych, które są wyposażone m.in: w kamerę, mikroskop, aparat fotograficzny, laptopy oraz czujniki do bezpośredniej obserwacji zjawisk.Dyrektorzy odebrali je uroczyście w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.– O to nam chodzi, żeby dotrzeć do tego młodego człowieka poprzez nowoczesny sprzęt i pokazać, że tak można się uczyć. Nie tylko korzystać z takich urządzeń poza lekcjami, ale także w szkole – mówi Anna Lewandowska, dyrektor Zespołu Szkół w Zakrzewie.Mobilne pracownie są szkołom wypożyczane na pół roku, za darmo. By otrzymać taką pracownię wystarczy się zgłosić, a potem poczekać w kolejce, bo zainteresowanie jest duże. Włocławski KPCEN dysponuje 5 zestawami.