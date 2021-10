Lider Edukacji wybrany. Samorząd województwa uhonorował nauczycieli

Ilona Dybicz, dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im.Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy została Kujawsko-Pomorskim Liderem Edukacji. W Dworze Artusa w Toruniu rozstrzygnięto konkurs i wręczono nagrody zarządu województwa z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

- To olbrzymie wyróżnienie i zwieńczenie mojej pracy - podkreśla laureatka.- To wybitny pedagog, pewnie takich jest więcej, ale też specyfika naszego święta i tego sposobu uhonorowania jest dobra, ponieważ wybierając jedną osobę wyróżniamy wszystkich nauczycieli - dodał marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.Nagrody zarządu województwa otrzymało 28 nauczycieli. Wyróżnienia odebrało też 17 nauczycieli zgłoszonych do konkursu Lider Edukacji.W ogłoszonym latem konkursie Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji kandydatury zgłaszały organy prowadzące szkoły, przedszkola i inne placówki oświatowe, dyrektorzy tych instytucji, związki zawodowe oraz organizacje pozarządowe. Powołana przez marszałka województwa kapituła konkursowa wskazała osiemnaście najlepszych z nich. Przywilej wyboru z tego grona najlepszego z najlepszych – Kujawsko-Pomorskiego Lidera Edukacji – zachował dla siebie gospodarz regionu. Z tytułem wiąże się okolicznościowa statuetka. Pozostała siedemnastka odebrała równorzędne wyróżnienia. Cała osiemnastka otrzymała nagrody finansowe: Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji – 9 tys. zł, a wyróżnieni – 4,5 tys. zł.