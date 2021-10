Świętowali i pomagali. Zamiast kwiatów, wsparcie Domu Małego Dziecka

W nietypowy, ale też bardzo szlachetny sposób nauczycielskie święto uczcili pedagodzy i uczniowie szkoły podstawowej nr 32 w Bydgoszczy.

Zamiast tradycyjnych kwiatów dla nauczycieli, dzięki szkolnej zbiórce, do podopiecznych Domu Małego Dziecka trafi to co potrzebne maluchom: pampersy, środki czystości, ale też zabawki. - Zamiast kwiatka niosę pomoc - tak nazwaliśmy swoją akcję - mówi Joanna Wideł, opiekunka szkolnego wolontariatu.– Pomysł w tym roku wyszedł od nauczycieli, aby zamiast tego tradycyjnego kwiatka co innego podarować z okazji Dnia Nauczyciela. Natomiast uczniowie ze szkolnego wolontariatu wpadli na pomysł, aby to były dary dla Domu Małego Dziecka. Bardzo się cieszymy, bo akcja spotkała się z dużym odzewem ze strony uczniów i rodziców – dodała Joanna Wideł.Zgromadzone dary zostaną posegregowane, spakowane i w przyszłym tygodniu trafią na Stolarską 2 w Bydgoszczy.