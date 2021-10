O tułaczce po Syberii i wojennych losach opowiadała w naszej rozgłośni Leokadia Majewicz [wideo]

W czwartek Polskie Radio PiK odwiedziła pani Leokadia Majewicz, która pamięta dramat jaki rozegrał na wschodnich rubieżach Rzeczpospolitej po wkroczeniu wojsk sowieckich.

Opisała ona niezwykłą tułaczkę przez ziemię syberyjską, kraje Azji i Afryki do Wielkiej Brytanii i życie emigracyjne na wygnaniu w książce „Niewolnicy w raju”.Pani Leokadia w Rosji Sowieckiej przeżyła 26 miesięcy. Po wydostaniu się stamtąd wśród rodzin Armii Andersa, kilka miesięcy spędziła w Persji (obecnie Iran) i w Indiach, potem sześć lat w Afryce, przed przybyciem do Liverpoolu w Anglii w 1949, gdzie w wojsku służyli jej brat i ojciec. Ponad 30 tys. kilometrów liczyła trasa, którą łącznie jej rodzina musiała pokonać, by odzyskać wolność.Więcej wspomnień w audycji 11 listopada o godzinie 12.05.