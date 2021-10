Konfederacja: polskie szkoły to patologia, wiemy co zrobić by to zmienić

Szkoła do poprawki. Konfederacja krytykuje system edukacji w Polsce. - To patologia. Niezależnie od tego, kto stoi na czele Ministerstwa Edukacji i Nauki - mówią działacze ugrupowania.

Na konferencji w Bydgoszczy wytknęli grzechy polskiego systemu kształcenia i zaproponowali swoje rozwiązania by go uzdrowić, to m.in. bon edukacyjny i likwidacja Karty nauczyciela.– Główne problemy które są w tym patologicznym systemie to niska jakość kształcenia, uczenie pod klucz, zamiast przydatnych umiejętności, zarobki nieadekwatne do pracy nauczyciela, nieadekwatne - nie chodzi o to, że za niskie oraz upolitycznienie systemu – powiedział Damian Gastoł.Zdaniem działaczy Konfederacji nie wykorzystując okazji do zreformowania szkoły osłabiamy pozycję naszego kraju w przyszłości.