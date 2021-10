Jubileusze, medale dla nauczycieli. Dzień Edukacji Narodowej w regionie [wideo, zdjęcia]

Nasz wóz transmisyjny znowu wyruszył w trasę. Tym razem gościliśmy na jubileuszu 50-lecia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu. Nasi reporterzy byli także w innych miejscach regionu, by relacjonować obchody Dnia Edukacji Narodowej.

Święto Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu to była idealna okazja, aby porozmawiać o obecnych problemach uczniów, ich rodziców i nauczycieli po rocznym lockdownie w szkole. Pytaliśmy, czy pandemia zmieniła młodego człowieka, szkołę i nauczyciela i rodzica.W czwartek byliśmy także na 10-leciu Szkoły Zawodowej Rzemiosła w Inowrocławiu. Po nabożeństwie w kościele św. Mikołaja uroczystości przeniosły się do Młodzieżowego Domu Kultury. Z nowymi uczniami rozmawiał nasz reporter. - Przyszłam do tej szkoły, bo interesował mnie zawód fotografa – opowiadała jedna z uczennic. - Chciałam pracować w sklepie jako sprzedawczyni – dodała jej koleżanka. Dyrektor szkoły tłumaczył: W tej szkole wychodzimy naprzeciw potrzebom rynku pracy, ratujemy ginące zawody. Za wieloletnią służbę wojewoda Mikołaj Bogdanowicz odznaczył nauczycieli złotymi i brązowymi medalami zasługami.Również w Bydgoszczy 150 nauczycieli zostało nagrodzonych podczas uroczystości w Kinoteatrze. Otrzymali nagrody od prezydenta miasta, kuratora i ministra. - To wyróżnienie wyjątkowych nauczycieli - mówiła dyrektor wydziału edukacji ratusza Magdalena Buschmann.Z kolei 101 nauczycieli nagrodził w tym roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej prezydent Torunia Michał Zaleski. Podczas gali w Dworze Artusa prezydent oprócz nagród wręczył też listy gratulacyjne laureatom konkursów. Byli to: Alicja Golon, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 19 w Toruniu, wyróżniona w konkursie „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji 2021” i Marek Grzywna, który uzyskał tytuł finalisty prestiżowego, ogólnopolskiego konkursu „Nauczyciel jutr@”.– Rola nauczyciela jest niezwykle ważna w obecnym, szybko zmieniającym się świecie - mówił prezydent Włocławka na uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Nauczyciele i pracownicy włocławskich szkół świętowali w Centrum Kultury Browar B. 85 pedagogów i 49 pracowników niepedagogicznych otrzymało za wyróżniającą i długoletnią pracę nagrody prezydenta.