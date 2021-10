Europejski Tydzień Regionów w Brukseli: Marszałek Całbecki o cyfryzacji na wsi

Marszałek Piotr Całbecki bierze udział w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast. To największe doroczne wydarzenie w Brukseli poświęcone polityce regionalnej.

Marszałek uczestniczył w debacie, podczas której mówił m.in. na temat cyfryzacji obszarów wiejskich. Podkreślał, że co czwarte gospodarstwo domowe w Polsce nie ma dostępu do szybkiego Internetu.- Sukcesywnie zmienia się to dzięki funduszom unijnym, ale wiele jest jeszcze do zrobienia. Proces cyfryzacji jest szczególnie trudny na obszarach wiejskich, m.in. ze względu na niewielką liczbę ludności i niższy poziom wiedzy mieszkańców wsi na temat technologii cyfrowych - mówił marszałek Całbecki. - Trudnym zadaniem staje się przyciągnięcie w te miejsca inwestorów, a koszty rozwoju nowej infrastruktury i technologii są coraz wyższe – dodał. Podkreślał też, że problemem jest również brak wystarczającej edukacji na temat użyteczności Internetu.Europejski Tydzień Regionów i Miast odbywa się w tym roku pod hasłem „Razem na rzecz odbudowy". Debaty i seminaria podzielono na cztery tematy: spójność, zielona transformacja, transformacja cyfrowa i zaangażowanie obywateli. W tegorocznym wydarzeniu bierze udział blisko 850 mówców - samorządowców, przedstawicieli rządów, unijnych instytucji i organizacji pozarządowych, a także ekspertów i naukowców.