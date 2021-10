Żywa lekcja historii w naszej rozgłośni. Gościem: Leokadia Teresa Majewicz

W Polskim Radio PiK odbędzie się spotkanie z Leokadią Teresą Majewicz, która opowie o czasach wojny i deportacji na Sybir.

Spotkanie w Studiu im. Jeremiego Przybory w Polskim Radiu PiK odbędzie się w czwartek 14 października o 13.30. By wziąć w nim udział należy zgłosić swój udział pod numerem telefonu: 52 32 74 138

Urodzona 21 sierpnia 1929 r. w Jabłonowie na Podolu Leokadia Kosińska, po zajęciu wschodnich terenów Polski przez wojska radzieckie, w lutym 1940 r. wraz z rodzicami i pięciorgiem rodzeństwa została aresztowana i wywieziona do Ałtajskiego Kraju, gdzie w ciężkich warunkach pracowała przy zbieraniu żywicy i rąbaniu drewna.„Od 1 września 1939 roku poznałam co to strach. Przez wiele lat strach był moim stałym towarzyszem”– napisała w swojej książce „Niewolnicy w raju”.Pani Leokadia w Rosji Radzieckiej przeżyła 26 miesięcy. Po wydostaniu się stamtąd wśród rodzin Armii Andersa, kilka miesięcy spędziła w Persji (obecnie Iran) i w Indiach, potem sześć lat w Afryce, przed przybyciem do Liverpoolu w Anglii w 1949, gdzie w wojsku służyli jej brat i ojciec.Spotkanie zostanie zarejestrowane, a skrót wyemitowany 11 listopada o godz. 12.05!