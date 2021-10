Kolejne drogi wojewódzkie zostaną zmodernizowane. Umowy podpisane

W Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu podpisane zostały umowy z wykonawcami kolejnych inwestycji drogowych. Gruntowną modernizację przejdzie pięciokilometrowy odcinek trasy wojewódzkiej nr 551 pomiędzy Unisławiem (powiat chełmiński) i Wybczem (powiat toruński). Bezpieczne skrzyżowanie usprawni ruch na drodze wojewódzkiej nr 543 w Jabłonowie Zamku (powiat brodnicki), powstaną także nowe miejsca parkingowe i chodnik.

- To dla nas ważna inwestycja, która poprawi atrakcyjność naszego miasta i gminy. Już mamy pierwsze zapytania potencjalnych inwestorów, którzy w ciągu pasa drogi wojewódzkiej chcieliby zainwestować środki finansowe i rozpocząć swoją działalność - powiedział Przemysław Górski, burmistrz miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie.- Wyjazd na Grzybno to połączenie gminy Unisław z Toruniem. Bardzo wielu mieszkańców korzysta z tej trasy. Modernizacja zakłada i poszerzenie drogi i nową nawierzchnię. Dzięki temu podróż w tym miejscu będzie zdecydowanie bardziej bezpieczna, ponieważ w tym miejscu dochodziło do bardzo wielu groźnych wypadków - dodał Jakub Danielewicz, wójt gminy Unisław.Umowy wręczył wicemarszałek województwa Zbigniew Sosnowski.Finansowane z budżetu województwa inwestycje o wartości ponad 14 mln złotych zakończą się latem przyszłego roku.