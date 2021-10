Inauguracja roku na UKW. Prof. Wojciszke z tytułem doktora honoris causa

Nasze oceny moralne podążają za naszym interesem - to jedno ze stwierdzeń z wykładu inauguracyjnego na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Wygłosił go wybitny psycholog społeczny prof. Bogdan Wojciszke, który podczas inauguracji nowego roku akademickiego otrzymał tytuł doktora honoris causa UKW.

Nasze oceny moralne podążają za naszym interesem - to jedno ze stwierdzeń z wykładu inauguracyjnego na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Wygłosił go wybitny psycholog społeczny prof. Bogdan Wojciszke, który podczas inauguracji nowego roku akademickiego otrzymał tytuł doktora honoris causa UKW.Jak tłumaczył były szef instytutów psychologii Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu Gdańskiego, prawdziwość tego stwierdzenia pokazał eksperyment ze studentami i bibliotekarką. Młodzi ludzie dobrze ocenili moralnie pracownicę, która zwolniła ich z kary za przetrzymanie książki, mimo że tym właśnie złamała zasady...Senat uczelni przyznał tytuł w uznaniu zasług profesora jako uczonego, organizatora i promotora nauki. Najwyższą akademicką godność profesor Wojciszke otrzymał od rektora UKW prof. Jacka Woźnego.Studia zaczyna 3,5 tysiąca nowych studentów - więcej niż w ubiegłym roku. Mają do dyspozycji kilka nowych kierunków, m.in. prawo. Bydgoski uniwersytet był ostatnim w kraju, który tego kierunku nie miał. Wykłady będą odbywały się on line, konwersatoria -stacjonarnie.Rektor UKW Jacek Woźny apelował do wszystkich uczestników życia akademickiego o szczepienie się przeciw COVID-19.