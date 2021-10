45-latek z Inowrocławia myślał, że pisze z dziećmi, a to byli Łowcy Pedofili

Namierzony przez Łowców Pedofili mieszkaniec Inowrocławia usłyszał prokuratorskie zarzuty. 45-latek został zatrzymany przez policję w poniedziałek.

Jak czytamy na profilu Łowcy Pedofili, 45-latek z Inowrocławia „od kilku tygodni codziennie korespondował z własnej inicjatywy z piątką wirtualnych dzieci - proponował im seks, oczekiwał nagich zdjęć od dzieci, wysyłał swoje zdjęcia oraz filmiki z masturbacji”. Dzięki działaniom Łowców, w poniedziałek mężczyzna został zatrzymany przez policję.- Postawione mu zarzuty dotyczą prezentowania małoletnim poniżej 15 lat treści pornograficznych. Mężczyzna nie kwestionuje swojego sprawstwa i przyznał się do czynów, jakie zostały mu zarzucone – mówi Robert Szelągowski, prokurator rejonowy w Inowrocławiu. - Po przesłuchaniu i przedstawieniu mu zarzutów, zostały zastosowane środki zapobiegawcze - w postaci między innymi oddania go pod dozór policji. Czyn zarzucany podejrzanemu zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat trzech – dodaje.Jak ustaliło Polskie Radio PiK, mężczyzna nie pojawiał się wcześniej w sprawach dotyczących przestępstw przeciwko wolności seksualnej.