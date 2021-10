Rolnicy zablokowali Anwil we Włocławku. „W Polsce zabijana jest produkcja żywności"

Kilkadziesiąt osób przez kilka godzin protestowało przed siedzibą Anwilu we Włocławku. - Blokada spółki niesie ze sobą wiele ryzyk i konsekwencji, w tym brak możliwości odbioru wytwarzanych produktów i zakłócenie normalnego trybu funkcjonowania zakładu - komentuje Anwil w poniedziałkowym komunikacie.

Przed Anwilem zebrało się kilkadziesiąt osób, aby zaprotestować przeciwko rosnącym cenom nawozów. Doszło do przepychanek z ochroniarzami. - Nawozy azotowe w ciągu ostatniego miesiąca podrożały nawet pięciokrotnie - mówił lider Agrounii Michał Kołodziejczak. - To skandal. To zabijanie polskiego rolnictwa - a dalej to zabijanie dostępu do produkcji polskiej żywności. Dziś materializuje się to, o czym mówiliśmy od trzech lat. W Polsce zabijana jest produkcja żywności. Ta symboliczna blokada ma pokazać, że rolnicy nie będą bierni i nie będą przyglądać się bezwładnie temu, co PiS robi - dodał. W jego ocenie wysokie ceny nawozów pokazują, że polskie państwo nie funkcjonuje i nic nie może. Zapowiedział, że kolejne takie pikiety i blokady będą się odbywały bez uprzedzenia zakładów azotowych.Rzeczniczka Anwilu chciała przedstawić protestującym stanowisko szefostwa, ale nie została dopuszczona do głosu. - Poniedziałkowa blokada zakładu produkcyjnego Anwil zorganizowana przez organizacje rolnicze jest działaniem bez precedensu – zaznacza spółka w oficjalnym komunikacie. Anwil wyjaśnia, że w przypadku braku możliwości odbioru produktów wytwarzanych w jego zakładzie produkcyjnym, aktualna pojemność magazynów zostanie tam wyczerpana po ok. 12 godzinach. Spółka zwraca uwagę, iż „takie działanie może doprowadzić do zatrzymania produkcji, co ograniczy dostępność nawozów na rynku detalicznym i spowoduje powstanie wielomilionowych strat każdego dnia”. - Zatrzymanie produkcji to również ogromne ryzyko dla 1600 pracowników spółki, którzy dbają o ciągłość produkcji i bezpieczeństwo procesowe każdego dnia – wspomniał Anwil, przypominając, iż jego zakład należy do sektora ciężkiej chemii. - Ale to, co najważniejsze – tak naprawdę blokada uderza bezpośrednio w samych polskich rolników, którzy nie otrzymają produktu niezbędnego w codziennej pracy – podkreśliła w swym stanowisku spółka.Anwil zauważa jednocześnie, że na przestrzeni ostatnich miesięcy cena gazu w taryfach dla odbiorców przemysłowych zmieniała się kilkukrotnie. - Od stycznia do połowy września 2021 r. notowania surowca wzrosły dla nas o ponad 200 proc. Z kolei porównując ceny z września tego roku z analogicznym okresem w 2020 r., gaz podrożał aż 6-krotnie. Bezpośrednio przełożyło się to na wzrost kosztów produkcji i notowań m.in. amoniaku oraz saletry i saletrzaku – wyjaśnia spółka. Według Anwilu, „obecna sytuacja na międzynarodowym rynku nawozowym, jest bez precedensu, gdyż pod znakiem zapytania stanęła opłacalność produkcji, cała branża nawozowa stanęła przed dylematem – podnosić ceny nawozów, czy ograniczać ich produkcję”.Anwil z siedzibą we Włocławku to podmiot zależny PKN Orlen, w którym płocki koncern ma 100 proc. udziałów. Spółka produkuje nawozy azotowe: saletrę amonową i saletrzak, a także wytwarza tworzywa sztuczne, w tym suspensyjny polichlorek winylu, którego jest jedynym producentem w Polsce.Rolnicza blokada Anwilu zakończyła się około godz. 13:00.