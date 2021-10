Jesteś w trudnej sytuacji? Zadzwoń! Anonimowe konsultacje z psychologiem

Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu udzielają w poniedziałek (11 października) telefonicznych porad w związku ze Światowym Dniem Zdrowia Psychicznego.

Z konsultacji mogą skorzystać dzieci i młodzież oraz ich rodzice z powiatu inowrocławskiego. Do godz. 12.00 można dzwonić pod numer tel. 52 35 92 168, a od 13.00 do 16.00 – tel. 501 194 612. Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego obchodzony był 10 października. Został ustanowiony przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego.Z bezpłatnych i anonimowych konsultacji psychologa, specjalisty pracy z rodziną i specjalisty ds. przemocy w rodzinie mogą też skorzystać mieszkańcy Brodnicy. Wystarczy do godz. 15.00 zadzwonić pod numer tel. (56) 491 97 71. Konsultacje są skierowane zwłaszcza do osób, które znajdują się w trudnej sytuacji rodzinnej, zawodowej lub osobistej, doświadczają w rodzinie problemu alkoholowego czy czują się zmęczone życiem.