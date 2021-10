„My zostajemy”. Manifestacje w Bydgoszczy i Toruniu [zdjęcia]

W całym kraju, w tym w naszym regionie, odbyły się manifestacje przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego.

W czwartek TK uznał, że przepisy europejskie w zakresie, w jakim organy Unii Europejskiej działają poza granicami kompetencji przekazanych przez Polskę, są niezgodne z polską konstytucją.W Bydgoszczy manifestacja odbyła się na Starym Rynku. Dostrzec można było flagi Polski oraz Unii Europejskiej. Po przemówieniach zgromadzeni ruszyli z wielką flagą UE w stronę siedziby PiS.„My zostajemy, rząd wychodzi” - pod takim hasłem odbyła się w manifestacja w Toruniu.– Z pewnością większość tutaj zgromadzonych podziela moje poglądy i może powtórzyć za mną: to ja obywatel Rzeczpospolitej wyraziłem zgodę w referendum na przystąpienie Polski do struktur unijnych. To ja wyraziłem zgodę na przyjęcie prawa zgodnego z unijnymi normami i uznałem jego wyższość nad prawem krajowym. To było 18 lat temu – przemawiał w Toruniu Roman Piotrowski.Manifestacja w Toruniu odbyła się koło pomnika Mikołaja Kopernika.