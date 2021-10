Składowisko starych szmat znika. Zapłaciła gmina, ale chce odzyskać pieniądze

Mieszkańcy Wojnowa w gminie Sicienko odetchnęli. Teren dawnej mleczarni, na którym przez 12 lat znajdowało się składowisko starej odzieży, wreszcie udało się oczyścić.

- Tu było pełno butów i starych ciuchów, góry ich były - na kilka metrów wysokości – opowiadają mieszkańcy Wojnowa (powiat bydgoski). Gmina musiała wyłożyć na wywóz butwiejących szmat 470 tys. zł. Przez 10 lat gromadził to wszystko przedsiębiorca, który nabył od gminy wieczyste prawo użytkowania. Dopiero nagłośnienie sprawy zniechęciło go do sprowadzania i spalania odpadów, a wreszcie do zwrócenia terenu gminie.Piotr Chudzyński, wójt gminy Sicienko, w której leży Wojnowo, dziękował w piątek wszystkim, którzy pomogli uporać się z tym problemem. - Gdyby nie media, które nagłośniły sprawę, problem składowiska szmat na terenie dawnej mleczarni w Wojnowie dotąd pozostałby nie rozwiązany - podkreśla wójt. - Mamy nadzieję teraz odzyskać pieniądze - jeśli nie od sprawcy zanieczyszczenia, to przynajmniej ze sprzedaży terenu po dawnej mleczarni – dodaje.Gmina chce sprzedać teren w drodze przetargu. Są też próby ściągnięcia należności od byłego użytkownika.