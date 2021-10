Włamywacz - recydywista z Torunia znowu wpadł. Tym razem grozi mu już 15 lat

52 przestępstwa udowodnili policjanci z komisariatu Toruń - Śródmieście zatrzymanemu 39-latkowi. Wśród nich były liczne włamania do piwnic, komórek lokatorskich oraz pojazdów. Podejrzany jest recydywistą, więc grozi mu nawet do 15 lat więzienia.

Kryminalni z Komisariatu Policji Toruń Śródmieście zatrzymali 39-latka, którego podejrzewali o liczne kradzieże i włamania. Policjanci udowodnili mężczyźnie 52 czyny przestępcze. Sprawca parał się głównie kradzieżami i włamaniami do piwnic, komórek lokatorskich oraz do pojazdów. Swoją przestępczą działalność rozpoczął 24 grudnia ubiegłego roku. Tego dnia policjanci odnotowali pierwsze włamania do piwnic i komórek na Bydgoskim Przedmieściu. Kolejne włamanie było w styczniu. Złodziej kradł głównie rowery, elektronarzędzia, drobny sprzęt elektroniczny lub audio, ale nie pogardził również butami roboczymi, szpadlem i grabiami. Kradł głównie w rejonie Bydgoskiego i Chełmińskiego Przedmieścia oraz Wrzosów.Jak się okazało tego typu działalność dla niego to nie pierwszyzna. Zakład Karny opuścił w listopadzie 2019 roku, gdzie odsiadywał wyrok za przestępstwa tej samej kategorii. W tym roku również spędził kilka miesięcy za kratami, dlatego, jako recydywiście, grozi mu nawet do 15 lat więzienia.