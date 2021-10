Włocławek patrzy w przyszłość. Na początek konsultacje dla mieszkańców

Założenia są ambitne: Włocławek ma być miastem silnym gospodarczo, łączącym pokolenia, przyjaznym dla klimatu i kompaktowym. Takie są plany zawarte w strategii rozwoju 2030 +. Urzędnicy przygotowali projekt strategii i zachęcają mieszkańców, by wyrazili zdanie na jego temat./fot. archiwum

Do udziału w konsultacjach zachęcali na konferencji prasowej prezydent Włocławka Marek Wojtkowski i jego zastępca Krzysztof Kukucki.- To już jest czas, kiedy należy rozpocząć pracę nad nową strategią. Jesteśmy wstępnie po ewaluacji strategii, która się już właściwie kończy, i dlatego rozpoczynamy proces konsultacji, bo trudno nam sobie wyobrazić budowanie strategie bez głosu głównych interesariuszy tej strategii, czyli mieszkańców Włocławka - mówi Marek Wojtkowski, prezydenta Włocławka. - Konsultacje rozpoczynamy już 10 października, potrwają przez cały miesiąc, do 11 Listopada. Można kontaktować się z nami w różny sposób: w wersji tradycyjnej i wypełniając określone ankiety, ale także będzie można wysłać list elektroniczny, bądź też wziąć bezpośredni udział w spotkaniach konsultacyjnych, bo takie również planujemy w naszej Kawiarni Obywatelskiej w Śródmieściu (...).Więcej w materiale Agnieszki Marszał.Spotkania konsultacyjne odbędą się 21 października i 4 listopada w Urzędzie Miasta, a w Kawiarni Obywatelskiej przy ul. 3 maja już w najbliższy wtorek (12 października) pierwszy dyżur konsultacyjny.