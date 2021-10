Ortopedzi wiedzą, co boli ich pacjentów. Spotkali się w tej sprawie w Toruniu [galeria]

Braki kadrowe i zbyt długo trwająca diagnostyka - to jedne z głównych problemów, z jakimi borykają się obecnie lekarze ortopedzi. Takie głosy można usłyszeć podczas rozpoczynających się 39. Dni Ortopedycznych w Toruniu. Biorą w nich udział lekarze z całego kraju.

- Pacjenci często odbijają się od drzwi, do drzwi - podkreśla dr Michał Mielnik ze szpitala w Piekarach Śląskich.- Trzeba odbyć niekiedy trzy wizyty, żeby poznać właściwy kierunek badania i postępowania. W obecnych czasach, bardzo często zmiany zwyrodnieniowe stawów biodrowych i stawów kolanowych mają związek z naszym coraz dłuższym życiem. Kiedyś pacjenci wieku 75 i 80 lat głównie siedzieli w domach, w tej chwili to są aktywni pacjenci podróżujący po całym świecie, uprawiający sporty, w tym ekstremalne i oczekiwania też się zmieniły.Podczas uroczystości otwarcia konferencji dr Maciej Jackowski z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu otrzymał od marszałka Piotra Całbeckiego medal Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis.- Czuję się zaszczycony. Pracuję wiele lat w Toruniu, jestem z nim bardzo mocno związany, a otrzymania takiej nagrody od gospodarza tego regionu jest jedną z największych nagród, którą można sobie wymarzyć - mówił dr Jackowski.Dni Ortopedyczne potrwają do 9 października.