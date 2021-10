Izba Przyjęć w szpitalu we Włocławku zawiesiła działalność. Dyrektor lecznicy Karolina Welka wysłała pismo z taką informacją do władz samorządowych i jednostek medycznych w okolicy. Powód? Zbyt duża liczba pacjentów, w tym tych zakażonych koronawirusem.

Oznacza to, że obecnie nie ma możliwości obsługi pacjentów skierowanych do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku. W piśmie dyrektor Welka prosi chorych o zgłaszanie się do okolicznych placówek, a lekarzy o niekierowanie pacjentów do włocławskiej lecznicy. Taka sytuacja ma trwać do czasu przewiezienia pacjentów zakażonych koronawirusem do oddziałów covidowych.