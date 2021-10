Pierwszy krok do budowy obwodnicy Radzynia Chełmińskiego

W Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu podpisano porozumienie w sprawie przygotowania dokumentacji projektowej obwodnicy Radzynia Chełmińskiego.

- Dla Radzynia jest to najważniejsza, historyczna inwestycja. Wcześniej takiej nikt nie realizował, a dla naszego województwa jedna z 14, które jako nowe zadania podejmujemy w przebiegu dróg wojewódzkich. Ich celem jest ułatwienie podróżowania a przede wszystkim poprawa bezpieczeństwo na drogach w naszym regionie - powiedział Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.- Radzyń jest małym miasteczkiem z tradycjami historycznymi, a przede wszystkim położonym na palach dębowych i przy dużym ruchu miasto ulega degradacji. Obwodnica jest dla miasta lekarstwem na przeżycie. Obwodnica jest niezbędna do tego, żeby Radzyń istniał w przyszłości - powiedział Krzysztof Chodubski, burmistrz miasta i gminy Radzyń Chełmiński.- Powiat grudziądzki ma duże potrzeby związane z komunikacją i obwodnica jest niezmiernie ważna. Jej plan będzie wynikał ze studium uruchomionegopo podpisaniu porozumienia - dodał Adam Olejnik, starosta grudziądzki.Obecnie przez centrum Radzynia Chełmińskiego przebiegają dwie drogi wojewódzkie nr 534 (Grudziądz-Rypin) i 543 (Paparzyn-Brodnica). W mieście zaczyna się również trasa nr 538 prowadząca do Łasina i Nowego Miasta Lubawskiego. Obwodnica o długości około 3 kilometrów pozwoli spiąć trasy w sposób pozwalający na ominięcie rynku oraz ruin zamku krzyżackiego. Zakończenie prac nad koncepcją planowane jest za dwa lata.