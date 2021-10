PKP popiera pomysł, by patronem Dworca Głównego w Bydgoszczy był Marian Rejewski!

„PKP poparło moją inicjatywę, aby dworzec Bydgoszcz Główna nosił im. Mariana Rejewskiego, wybitnego kryptologa i rodowitego bydgoszczanina. Oficjalne uroczystości w 2022 roku, w którym mija 90 lat od złamania kodu Enigmy. Dziękuję" - napisał na Twitterze minister Łukasz Schreiber.

A zaczęło się od tego wpisu ministra Łukasza Schreibera z 1 września:„Dziś 82. rocznica wybuchu II wojny światowej. Najstraszliwszego konfliktu zbrojnego w historii świata, który rozpoczął się od ataku Niemiec na Polskę. Wielki wkład w ostateczne pokonanie hitlerowskich Niemiec przez aliantów miał Marian Rejewski, wybitny bydgoski matematyk i kryptolog, który (wspólnie z Henrykiem Zygalskim i Jerzym Różyckim) złamał kod niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma. Historycy są zgodni, że dzięki dokonaniu bydgoskiego geniusza, wojnę udało się zakończyć dużo szybciej i tym samym ocalić miliony osób.W przyszłym roku minie dokładnie 90 lat od złamania kodu Enigmy. Myślę, że to wspaniała okazja do godnego upamiętnienia naszego wielkiego bydgoszczanina. Zwróciłem się do Prezesa Zarządu PKP S.A. Krzysztofa Mamińskiego z prośbą o nadanie dworcowi Bydgoszcz Główna imienia Mariana Rejewskiego. Wierzę, że ta propozycja spotka się z przychylnym przyjęciem. Dziękuję Szymonowi Rogowi za podsunięcie tej inicjatywy.”