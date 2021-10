Podczas adwentu będzie spotkanie dla młodzieży diecezji bydgoskiej

Biskup bydgoski Krzysztof Włodarczyk spotkał się z dziennikarzami. Podczas trwającego ponad godzinę spotkania był pytany między innymi o plany duszpasterskie wobec środowiska młodzieżowego.

Biskup zapowiedział, że już za kilka tygodni będą miały miejsce znaczące wydarzenia.– Mam doświadczenie koszalińsko-kołobrzeskie by stworzyć przestrzeń dla młodzieży. By zrobić chociażby spotkanie w adwencie, ale tak by młodzież się włączyła i tworzyła ten program. Takie spotkanie młodych w adwencie mogłoby trwać kilka godzin – powiedział bp Krzysztof Włodarczyk.Zapowiedział też otwartość wobec władz miasta i wszystkich bydgoszczan. Poinformował między innymi, że już rozmawiał telefonicznie z prezydentem Bydgoszczy, Rafałem Bruskim.Obszerniejsza relacja ze spotkania w materiale z „Popołudnia z nami”.