Pacjenci z udarami leżą na korytarzu. Neurologia udarowa w Bizielu oblężona!

W poniedziałek rano (4 października) na oddziale neurologii udarowej w SU nr 2 w Bydgoszczy ośmiu pacjentów w ciężkim stanie leżało na korytarzu, bo nie było dla nich miejsca w salach - słyszymy od lekarza dyżurnego. To pokłosie poważnych problemów neurologii w regionie.

Po zamknięciu z końcem września oddziału neurologii w Szpitalu Miejskim w Toruniu, a wcześniej w Grudziądzu i w Inowrocławiu, pojawił się problem z rozlokowaniem pacjentów w innych szpitalach.- Sytuacja wygląda w tej chwili tak, że idę sobie korytarzem i ośmiu pacjentów w stanie ciężkim jest na korytarzu. Nie jesteśmy w stanie pracować za te pozamykane oddziały, a to się właśnie zaczęło. My, jako oddział udarowy o najwyższym stopniu referencyjności, nie będziemy w stanie ich wszystkich przyjąć, bo już nie jesteśmy w stanie. Miejsc udarowych jest w tej chwili kilka w Szpitalu Wojskowym, i taka sama liczba łóżek w Szpitalu Jurasza, kilka w lecznicy MSWiA i w Osielsku. To jest sytuacja kryzysowa, gdy ośmiu pacjentów trafia na korytarz, ale co będzie jutro? - mówi dr Krzysztof Słomiński ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. Biziela w Bydgoszczy.Słowa dra. Krzysztofa Słomińskiego potwierdza dyrektor szpitala ds. Lecznictwa dr Agnieszka Rogalska, dodaje jednak, że lecznica jest w stałym kontakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia i Kujawsko-Pomorskim Urzędem Wojewódzkim.- Tak, rzeczywiście, sytuacja w tej chwili jest bardzo trudna. Jest to prawda, że pacjenci leżą na korytarzu. Niestety, kolejni pacjenci są w tej chwili w SOR. Sytuacja naprawdę staje się bardzo poważna. Jesteśmy w stałym kontakcie zarówno z Urzędem Wojewódzkim, jak i z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pracujemy nad rozwiązaniami i kilka takich rozwiązań wchodzi w rachubę. Jesteśmy też kontakcie z dyrektorami innych szpitali. Staramy się na bieżąco wymieniać informacje, gdzie są miejsca wolne, gdzie możemy pacjentów przekazywać. Staramy się robić wszystko, żeby ta nowa sytuacja była jak najmniej dla pacjentów odczuwalna - mówi Agnieszka Rogalska.Więcej na ten temat w mówiliśmy w audycji Nasz Mały Świat TUTAJ