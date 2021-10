Koncentracja, logiczne myślenie i zabawa, czyli Międzyszkolna Liga Szachowa [zdjęcia]

W weekend Tuchola była szachową stolicą regionu. W stolicy Borów Tucholskich rozegrano drugą serię Międzyszkolnej Ligi Szachowej.

Odnotowano rekord frekwencji - w zawodach udział wzięło ponad 120 młodych adeptów tej dyscypliny sportu - mówi Arkadiusz Matczyński, Prezes Międzyszkolnej Ligi Szachowej.





– Popularność szachów jest teraz coraz większa z powodu sukcesów, które osiągają nasi szachiści na arenie międzynarodowej. Ta nasza liga to już jest piąty sezon, więc jesteśmy coraz bardziej popularni i rozpoznawalni. Szachy na pewno uczą koncentracji, choć jest to pewien rodzaj zabawy, a na naszych turniejach panuje rodzinna atmosfera i to jest chyba magnes, który powoduje, że dzieci chcą brać w tym udział – powiedział Arkadiusz Matczyński.





Kolejne ligowe spotkanie z szachami 6 listopada w szkole podstawowej w Łochowie.