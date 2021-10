Nowy rok akademicki na UMK, powrót studentów w mury uczelni

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zainaugurował nowy rok akademicki. Uroczystość odbyła się w Auli UMK.

- Mam nadzieję, że będzie to normalny rok, zaczynamy kształcenie w sposób tradycyjny - powiedział rektor UMK, prof.Andrzej Sokala.- Studenci wracają do sal wykładowych, do laboratoriów, do sal ćwiczeniowych. Mamy oczywiście rezerwowe scenariusze. Jesteśmy bogatsi o doświadczenia z ubiegłego roku i z pewnością damy sobie radę, ale moim marzeniem jest to, byśmy przez cały rok akademicki mogli kształcić właśnie tak jak wcześniej - powiedział rektor uczelni.Szczególnym punktem inauguracji było nadanie tytułu doktora honoris causa prof. Hannie Suchockiej, która od wielu lat współpracuje z UMK, zwłaszcza z Wydziałem Prawa i Administracji oraz Wydziałem Teologicznym.- To dla mnie wielki honor, nie wiem czy zasługuję, ale widocznie tak uznano i w związku z tym jest to dla mnie naprawdę wielki dzień - powiedziała profesor Hanna Suchocka.Studenci nie ukrywają, że czekali na powrót do nauczania stacjonarnego.- Nauczanie zdalne było ułatwieniem w funkcjonowaniu w codziennym dniu aczkolwiek brakowało nam formy stacjonarnej i tego, że mogliśmy się wszyscy spotkać na salach wykładowych. Nauczanie zdalne to jest to, czego się oczekuje od życia studenckiego - mówili.