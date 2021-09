Zatrzymują czas dla kolejnych pokoleń. Oglądaj archiwum w PR Radiu PiK [wideo, zdjęcia]

W czwartek Święto Archiwisty, obchodzone w dniu św. Hieronima ze Strydonu. W Bydgoszczy powstanie nowa siedziba Archiwum Państwowego. Także Polskie Radio PiK ma swoje archiwum. Kiedyś były to układane na półkach taśmy, potem płyty i dyskietki, a dziś cała rejestrowana mikrofonami historia regionu zapisywana jest na twardych dyskach.

Radiowym archiwum zajmują się Ewa Litwin i Marek Rzepa. Jak przyznają, ta praca jest doceniania dopiero przez kolejne pokolenia.- Bardzo chętnie sięgamy po różne zachowane dzieła z poprzednich epok, ale przecież ktoś kiedyś musiał zadziałać w taki sposób, żeby je zachować. Mówi się o dziedzictwie narodowym w różnych wzniosłych słowach, ale przecież to praca wykonywana na bieżąco. Żeby zarchiwizować audycję rzeczywiście potrzebny jest pewien wysiłek i to nie tylko ze strony autora audycji, ale również i archiwisty. Tym bardziej w naszym archiwum, które jest bezpośrednio połączone z portalem internetowym, gdzie dostępne są właściwie wszystkie nasze audycje od początku istnienia radia na Pomorzu i Kujawach. To jest ponad 86 tys. pozycji. W związku z tym, żeby cokolwiek znaleźć na portalu, to audycja, ten audialny rekord audialny, musi być odpowiednio opisany - powiedział Marek Rzepa, szef Archiwum Polskiego Radia PiK.Wywiady, rozmowy, relacje sprzed kilku czy kilkudziesięciu lat znajdą Państwo na stronie archiwum.radiopik.pl - pierwszym internetowym archiwum radiowym w Polsce. Interesujących nad pozycji można wyszukiwać po tytule, nazwiskach czy słowach kluczowych.