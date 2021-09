Archiwiści świętują! Przy okazji może dowiesz się czegoś o swoich przodkach

Już w czwartek 30 września w Archiwach Państwowych odbędzie na Dzień Archiwisty! Przygotowano dla liczne wystawy, warsztaty i lekcje archiwalne, promocje książkowe, prelekcje, prezentacje i pokazy.

Co to jest Archiwum i jakich informacji możemy poszukać w jego zasobie?;

Warsztaty genealogiczne – jak i gdzie poszukiwać informacji o swoich przodkach, co to jest drzewo genealogiczne i jak je stworzyć?;

Domowe archiwum rodzinne – jak o nie zadbać i przekazać następnym pokoleniom, konserwacja dokumentów papierowych i fotografii przy pomocy łatwo dostępnych dla każdego narzędzi.