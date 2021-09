Flisak za ciężką pracę na rzecz miasta. Nowa nagroda w Grudziądzu

Nagroda Flisaka będzie przyznawana w Grudziądzu. To nowa inicjatywa prezydenta miasta Macieja Glamowskiego.

Nagroda przyznawana będzie za szczególne zasługi społeczne, gospodarcze i kulturalne. W środę przed pomnikiem grudziądzkiego flisaka zorganizowano konferencję w tej sprawie. - Ta nagroda symbolizuje trudną, wytężoną pracę – mówił prezydent Grudziądza Maciej Glamowski. – Jest dedykowana osobom, instytucjom i przedsiębiorstwom, które przyczyniają się do rozwoju i promocji miasta. Wachlarz tych, którzy mogą być jej laureatami jest bardzo szeroki. Przyznawana będzie maksymalnie pięciokrotnie w ciągu roku. Myślę, że pierwsze decyzje co do jej laureatów zapadną niebawem.





Autorem statuetki jest Paulina Kaczor-Paczkowska, córka grudziądzkiego artysty Ryszarda Kaczora, który przed laty stworzył symboliczny pomnik grudziądzkiego flisaka. - Bardzo dziękuję za możliwość realizacji tej statuetki – mówiła artystka. – Praca nad nią była niesamowita, ponieważ inspirowałam się rzeźbą mojego taty, przy której tworzeniu nawet troszeczkę pomagałam. Bardzo się cieszę, bo to jest fantastyczny pomysł, żeby promować historię Grudziądza, żeby wspierać osoby, które działają na terenie miasta. Mam nadzieję, że grudziądzanom ta statuetka się spodoba.





Nominować do Nagrody będą mogli mieszkańcy Grudziądza, radni, instytucje, ale także prezydent miasta.