Czołowe zderzenie, kierowcy w szpitalach. Poważny wypadek w Ostromecku

Groźny wypadek wydarzył się we wtorek rano na drodze nr 551 w Ostromecku pod Bydgoszczą. Czołowo zderzyły się dwa samochody marki Audi. Ranni są kobieta i mężczyzna prowadzący pojazdy.

- Zgłoszenie odebraliśmy około godz. 6.25. Z nieoficjalnych informacji wynika , że kierująca audi zjechała na przeciwległy pas ruchu i zderzyła się z drugim audi jadącym z na przeciwka – relacjonują strażacy. - Mężczyzna kierujący srebrnym autem próbował uniknąć bezpośredniego zderzenia czołowego i w ostatniej chwili odbijał w stronę barierek ochronnych.Niestety doszło do czołowego zderzenie pojazdów, po czym jedno z aut wypadło z drogi i zatrzymało się na płocie posesji. - Kobieta z ciemnego audi musiała zostać wydobyta z pojazdu przy użyciu narzędzi hydraulicznych, natomiast mężczyzna z auta srebrnego opuścił auto o własnych siłach. Oboje z obrażeniami zostali przetransportowani do bydgoskich szpitali – opowiadają strażacy.Ruch na DW 551 był całkowicie zablokowany, obecnie już wszystko wróciło do normy. Dokładne przyczyny i okoliczności zdarzenia ustali policyjne dochodzenie.