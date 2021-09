Nowy biskup przejął zarządzanie diecezją bydgoską

W tym miejscu czuję się bezpiecznie, bo przy Matce Bożej Pięknej Miłości — powiedział bp Krzysztof Włodarczyk po kanonicznym objęciu diecezji bydgoskiej. Duchowny jest drugim ordynariuszem bydgoskim od utworzenia diecezji w 2004 roku.

Bp Włodarczyk podczas uroczystości w katedrze świętych Marcina i Mikołaja podpisał dokumenty związane z objęciem diecezji wraz z dotychczasowych administratorem apostolskim diecezji bydgoskiej, ordynariuszem toruńskim biskupem Wiesławem Śmiglem i kolegium konsultorów.- W tym miejscu tworzymy wszyscy razem wspólnotę. Wszyscy jesteśmy Kościołem. (...) 21 września ogłoszono decyzję papieża, ale ja 13 września odebrałem telefon od nuncjusza apostolskiego i wysłuchałem decyzji Ojca Świętego. Później miałem czas, żeby się modlić, przemyśleć i podjąć odpowiedzialną decyzję. Skierowałem wewnętrznie słowo do Jezusa Chrystusa, mówiąc — Panie Jezu, daj spokój, przecież wiesz, jaki jestem... Usłyszałem odpowiedź Pana Jezusa Chrystusa: bracie Krzysztofie, daj spokój, przecież wiesz, jaki ja jestem – mówił w homilii bp Włodarczyk.Dodał, że „w tym miejscu czuję się bezpiecznie, bo przy Matce Bożej Pięknej Miłości”.- Chciałbym tutaj Maryję zaprosić, by już nas ogarnęła swoją opieką, swoim wstawiennictwem, aby była przewodniczką – wskazał bp Włodarczyk w czasie nieszporów. Dodał, że zależy mu na tym, aby na terenie odejmowanej przez niego diecezji wyraźnie akcentowany był kult Maryi, „która tutaj króluje”.W bydgoskiej świątyni od wieków czczony jest obraz Matki Bożej Pięknej Miłości, który się tam znajduje.Nowy ordynariusz diecezji bydgoskiej podziękował biskupowi Śmiglowi za ”piękną, gorliwą, pełną miłości posługę jako administratora apostolskiego diecezji, sprawiając, żeby lud boży diecezji nie został opuszczony”.- To był wielki trud dla biskupa Wiesława. Podołał i niech mu Pan Jezus wynagrodzi – powiedział bp Włodarczyk. Wraz z kanonicznym objęciem diecezji przez nowego ordynariusza skończyło się sprawowanie obowiązków administratora apostolskiego przez bp. Śmigla.Ingres biskupa Włodarczyka do katedry bydgoskiej odbędzie się 13 listopada.Bp Włodarczyk jest drugim ordynariuszem od utworzenia diecezji bydgoskiej w 2004 r. Pierwszym biskupem bydgoskim był Jan Tyrawa. Jego dymisję 12 maja przyjął papież Franciszek. Decyzja papieża była wynikiem postępowania Stolicy Apostolskiej po tym, jak zgłoszone zostały zaniedbania biskupa bydgoskiego w sprawach o nadużycia seksualne wobec małoletnich ze strony księży pracujących w diecezji.21 września została ogłoszona decyzja Ojca Świętego o mianowaniu ordynariuszem bydgoskim bp. Włodarczyka, który dotychczas był biskupem pomocniczym diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.Krzysztof Włodarczyk urodził się 25 lutego w Sławnie (obecnie woj. zachodniopomorskie). W 1981 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu, gdzie studiowali klerycy diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Święcenia kapłańskie przyjął 21 czerwca 1987 r.W 2005 r. ukończył studia w zakresie teologii pastoralnej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.Ks. Włodarczyk posługę kapłańską pełnił w Lipiu, Iłowcu i w Koszalinie. W roku akademickim 2006/2007 pełnił funkcję wicerektora Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie, w latach 2007-2016 był dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego kurii diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.7 maja 2016 r. papież Franciszek mianował ks. Włodarczyka biskupem pomocniczym diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. 11 czerwca przyjął święcenia biskupie w konkatedrze kołobrzeskiej.