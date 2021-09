Mieszkaniowa sesja we Włocławku i pytanie o całodobową aptekę [wideo]

We Włocławku obradowali miejscy radni. Najważniejszą przegłosowaną uchwałą była ta dotycząca naboru wniosków o przydział mieszkań w blokach przy ul. Celulozowej. To będą miejskie mieszkania na wynajem - dla osób, których dochód gwarantuje płacenie czynszu. Ceny mają być konkurencyjne.

Sesja rady miasta ledwie się rozpoczęła, a radni prosili o przerwę. Burzliwą dyskusję już na samym początku wywołała uchwała w sprawie naboru wniosków o najem mieszkań w blokach przy ulicy Celulozowej. Będzie to drugi nabór. Pierwszy, w którym wnioski złożyło 760 osób pozostał nierozstrzygnięty, bo - jak tłumaczą władze miasta - jest to związane ze zmianą przepisów i pozyskaniem przez spółkę Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe 58 mln zł dotacji na tę inwestycję.Radny Janusz Dębczyński zwrócił uwagę, że w poprzednim naborze wnioski oceniali radni, a teraz ma to robić komisja społeczna, w której zabrakło przedstawicieli klubu radnych PiS.- Dlatego wnoszę, żeby ten projekt uchwały zdjąć z porządku obrad, dopracować go i z tą zgłaszaną przeze mnie uwagą, podjąć głosowanie na następnym posiedzeniu - argumentował Janusz Dębczyński.O przerwę poprosiła Ewa Szczepańska - radna Koalicji Obywatelskiej. W przerwie radni wyjaśnili sobie najwyraźniej kilka kwestii i ustalono, że uchwała jednak będzie głosowana.- Ta społeczna komisja mieszkaniowa, którą powoła prezydent miasta będzie poszerzona przez osoby wskazane przez klub radnych Prawa i Sprawiedliwości. W tej komisji pracują już osoby wskazane przez kluby Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Myślę więc, że w tym momencie wszystko mamy wyjaśnione - powiedziała Domicela Kopaczewska, zastępca prezydenta Włocławka.Kiedy jednak już przyszło do głosowania, pojawiły się kolejne pytania i wątpliwości. Zgłosił nie radny PiS Józef Mazierski.- Poprzednie wnioski [o przydział mieszkań - dop. red.] straciły ważność, będą opracowane nowe druki i gdzie można będzie je otrzymać? Nie jestem zwolennikiem, żeby mieszkania przydzielane były według kolejności złożonych wniosków. był przydział i list na liście przydział mieszkań według kolejności złożonych wniosków, bo co to znaczy? Dzisiaj ustalimy termin, a potem w przypadku tej samej liczby punktów decydować będzie data złożenia wniosku? Uważam, że jest to niedobre rozwiązanie i można znaleźć inną propozycję - argumentował Józef Mazierski.- Po pierwsze wniosek będzie załącznikiem do zarządzenia prezydenta miasta. Termin oddania bloków to sierpień 2022 rok i to państwo jako radni określą do kiedy komisja będzie pracowała, w jakim terminie będą odwołania i kiedy będzie ostateczna lista - wyjaśniała Domicela Kopaczewska.Po wyjaśnieniach radni zdecydowali o przyjęciu uchwały w sprawie naboru wniosków na mieszkania przy ulicy Celulozowej. Wnioski będzie można składać od 15 listopada do 14 stycznia w Biurze Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miasta przy Zielonym Rynku we Włocławku.Na sesji wrócił także temat funkcjonowania w mieście całodobowej apteki.- Funkcjonują apteki, które działają w niedzielę, natomiast nie są całodobowe. Ten problem porusza coraz więcej mieszkańców, bo po godz. 22:00 muszą po leki jechać poza Włocławek - mówił radny Piotr Kowal z Lewicy.- Kilka razy zwracaliśmy się o wsparcie do Kujawsko-Pomorskiej Izby Aptekarskiej, wystąpiliśmy do prokuratury, wysłaliśmy zaproszenia do wszystkich aptek i żadna z nich nie wyraziła takiej woli. To, o czym możemy rozmawiać to negocjacje, aby apteki otwarte były do godz. 23:00 - odpowiadała Domicela Kopaczewska, zastępca prezydenta miasta.Aptekarze skarżą się, że brakuje im kadry, a praca w godzinach nocnych jest nieopłacalna. Tłumaczą też, że leki sprzedawane w tym czasie to nie są leki ratujące życie i zdrowie.Jak dodała Domicela Kopaczewska, trwają pracę rządowe nad ustawą, która być może da samorządom możliwość egzekwowania obowiązków nałożonych na apteki. Teraz takich narzędzi prawnych nie ma.