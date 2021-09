W Bydgoszczy udało się przeprowadzić nowatorską operację. Pacjent czuje się dobrze

Zabieg się udał, pacjent czuje się dobrze. W Szpitalu Uniwersyteckim im. Jurasza w Bydgoszczy przeprowadzono nowatorski zabieg wymiany łuku aorty z użyciem stentgraftu z trzema odgałęzieniami do naczyń dogłowowych, które doprowadzają krew do mózgu.

To pierwszy tego typu zabieg w naszym regionie. W całym kraju dotychczas także wykonano ich niewiele.Pacjent, który poddał się zabiegowi to 71-letni bydgoszczanin z rozwarstwieniem aorty.– Rozwarstwienie aorty może być w różnych miejscach. Jeżeli to rozwarstwienie zaczyna się w okolicach łuku aorty to niestety obejmuje naczynia, które doprowadzają krew do mózgu i to może grozić wieloma konsekwencjami, w tym potężnym udarem mózgu. W naszym regionie wymianę łuku zrobiliśmy po raz pierwszy. Ten zabieg polegał na wstawieniu do łuku aorty stendgraftu czyli protezy wewnątrznaczyniowej, która miała trzy odnogi do poszczególnych naczyń odchodzących z łuku aorty – mówił prof. Arkadiusz Jawień, kierownik Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii.Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii Szpitala Jurasza od lat leczy pacjentów z tętniakami umiejscowionymi w odcinku piersiowym oraz brzusznym. Placówka prowadzi bezpłatne badania, dzięki którym można wykryć niebezpieczeństwo tętniaka na wczesnym etapie oraz wdrożyć odpowiednie leczenie. Najbliższa okazja w sobotę, 2 października. Aby skorzystać z badań trzeba się wcześniej zarejestrować.