Słomiany ogień? Tak, ale jako ekologiczne grzanie w Grudziądzu!

Będzie taniej i ekologicznie. Grudziądz jako jedne z pierwszych miast w Polsce chce wykorzystać zwykłą słomę do ogrzewania mieszkań.

Inwestycje zrealizuje spółka Ciepłownicza OPEC, która wybuduje specjalny kocioł na słomę.– Słoma będąca odpadem w produkcji rolnej zaliczana jest do odnawialnych źródeł energii. Luźna słoma, jako paliwo w ciepłownictwie, jest wykorzystywana w wielu krajach. W Polsce tego typu inwestycja będzie pionierska. Dzięki niej planujemy do roku 2025 zwiększyć udział OZE w paliwie do 50%. Pozwoli to radykalnie zmniejszyć ilość spalanego węgla, który jako paliwo kopalne, jest odpowiedzialny za zmiany klimatyczne – mówi Marek Jopp, specjalista ds. marketingu i promocji OPEC.Nowy obiekt będzie nosił nazwę Elektrociepłowni Łąkowej.