Jak przyspieszyć budowę „dziesiątki”? Radni sejmiku o drogach w regionie

Sejmik zdecydował o przystąpieniu województwa do Stowarzyszenia „Droga Ekspresowa S10". Wcześniej była długa dyskusja o drogach.

Wojewódzcy radni przyjrzeli się stanowi realizacji dróg wojewódzkich w regionie. Jak mówił radny Koalicji Obywatelskiej Stanisław Pawlak, wciąż jest sporo opóźnień inwestycji: - Gdyby firmy wykonawcze realizowały zadania w czasie określonym w umowie, to podwyżka cen materiałów budowlanych nie byłaby aż tak drastyczna. Niewykonanie w terminie powinno wiązać się z wysoką karą, wtedy byłaby mobilizacja – przekonywał.Wicemarszałek województwa Zbigniew Sosnowski z PSL zwracał uwagę na pozytywy: - Droga nr 559 miała być zrobiona dopiero w przyszłym roku, a wszystko na to wskazuje, że będzie oddana przed czasem, podobnie trasa nr 548 – mówił. - Opóźnienia często biorą się z tego, że brakuje materiałów i ludzi do pracy.Radni wyrazili chęć przystąpienia do Stowarzyszenia „Droga Ekspresowa S10” , które stawia sobie za cel zintensyfikowanie działań na rzecz budowy tej ważnej gospodarczo trasy. - Bardzo się cieszymy, że między Toruniem a Bydgoszczą jesteśmy w trakcie ostatniego etapu postępowania przetargowego, ale co dalej? – pytał wojewoda Mikołaj Bogdanowicz. - Stowarzyszenie ma służyć realizacji tej inwestycji z Warszawy aż do samego Szczecina. Nasza koncepcja jest taka, aby między Włocławkiem a Siarzewem zbudować nową przeprawę Mostową tak, aby wpiąć „dziesiątkę” do „jedynki” - zapowiadał wojewoda.