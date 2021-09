Nowy biskup we wtorek obejmuje diecezję. Zawierzył ją Matce Pięknej Miłości

- Wtulam się w Twoje Niepokalane Serce. Zawierzam siebie i całą diecezję bydgoską – to pierwsze słowa biskupa Krzysztofa Włodarczyka, wypowiedziane przed wizerunkiem patronki diecezji bydgoskiej – Matki Bożej Pięknej Miłości – czytamy na stronie diecezji.

Nowy biskup jest już w Bydgoszczy, po przyjeździe pierwsze kroki skierował do katedry, po której oprowadził go ks. prałat Stanisław Kotowski. – Katedra jest piękna i od razu zachęca do tego, by w niej pozostać. Skłania do modlitwy i czuje się w niej klimat, a równocześnie to, że te mury niosą wiele ludzkich serc, które przeżywały w tym miejscu nawrócenia, doświadczały na modlitwie Bożej łaski. I myślę, że jak ja będę trwał na modlitwie, to również przez to nasłuchiwanie, będę mógł bardziej przejść przez historię tej diecezji – słowa biskupa cytuje na swojej stronie diecezja bydgoska.Kanoniczne objęcie diecezji przez biskupa Krzysztofa Włodarczyka zaplanowano we wtorek (28 września) o godz. 16.00 w katedrze w czasie uroczystych Nieszporów ku czci Matki Bożej Pięknej Miłości. Podczas wydarzenia będzie odczytany komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce. Będą również podpisane okolicznościowe dokumenty. Modlitwie przewodniczyć będzie i Słowo Boże wygłosi bp Krzysztof Włodarczyk. Uroczysty ingres do katedry nastąpi 13 listopada o godz. 11.00.