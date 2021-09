„Niemcy strzelali nawet do dzieci". Dzień Polskiego Państwa Podziemnego w regionie

Dzień Polskiego Państwa Podziemnego i Szarych Szeregów świętowany jest w poniedziałek. Uroczystości odbywają się w wielu miejscach regionu.

W Bydgoszczy Dzień Polskiego Państwa Podziemnego uczczono uroczystością - apelem poległych w Dolinie Śmierci, gdzie znajduje się masowy grób oraz pomnik ofiar hitlerowskich egzekucji. - Fordońska Dolina Śmierci - największa zbiorowa mogiła w Bydgoszczy - przypomina jedną z najbardziej bolesnych kart w historii Bydgoszczy - mówił wiceprezydent miast Mirosław Kozłowicz. - Dowodzi kaźni i męczeństwa setek mieszkańców Bydgoszczy.Wcześniej wojewoda kujawsko-pomorski wraz z najbliższymi współpracownikami oraz dyrektorami biur i wydziałów Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą działaczy pionu cywilnego Polskiego Państwa Podziemnego. Tablica umieszczona jest na budynku UW przy ul. Jagiellońskiej 3 w Bydgoszczy.- Miałem 9 lat i należałem do harcerstwa. Pamiętam teren przy szkole przy ul. Leszczyńskiego i kościół na Szwederowie, gdzie było niemożliwe przejście - wspominał Henryk Konarski. - Policjanci wypędzali ludzi z miasta, mówili „uciekajcie do lasu", a w lesie to dopiero była „zabawa". Niemcy już tam byli i strzelali do nas - do normalnych ludzi, nawet do dzieci. Tak było w całej Bydgoszczy.W Toruniu uroczystości odbyły się pod obeliskiem poświęconym „Komendantom Okręgu Pomorskiego ZWZ–AK”. Z kolei we Włocławku tuż po godz. 10.00 przedstawiciele władz miasta, parlamentarzystów z regionu i miejscy radni złożyli kwiaty i zapalili znicze pod Pomnikiem Żołnierzy AK w Parku Łokietka. W skromnej uroczystości wziął udział prezydent Marek Wojtkowski. W Inowrocławiu o godz. 16.00 rozegrana zostanie gra terenowa pod nazwą „Żołnierze Polskiego Państwa Podziemnego i Polskich Sił Zbrojnych.”Uchwałę w sprawie ustanowienia Dnia Podziemnego Państwa Polskiego Sejm przyjął w 1998 r. aby wyrazić wdzięczność działaczom podziemia za narażanie własnego życia w walce o niepodległość Polski. Data święta odnosi się do powstania konspiracyjnej Służby Zwycięstwu Polsce, przekształconej potem w Związek Walki Zbrojnej, dalej w AK.