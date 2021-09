Po pierwsze innowacje, po drugie ich promowanie. Naukowcy dyskutują w Toruniu

„Odkrycia zmieniają świat – dajmy im szansę!” - to hasło tegorocznego Forum Inteligentnego Rozwoju, które trwa w Toruniu. Biorą w nim udział przedstawiciele nauki, biznesu i samorządów z całej Polski.

- Forum poświęcone jest promowaniu nowatorskich badań naukowych i innowacyjnych technologii, które mogą przełożyć się na rozwój gospodarki i polepszenie naszego życia - podkreśla Marta Pomietlorz–Loska, dyrektor Forum.- Popularyzacja projektów jest bardzo ważna, ponieważ w Polsce mamy z tym. Nie mówimy o tym, co się dzieje, a mamy naprawdę fascynujących ludzi, którzy realizują świetne projekty i często obszar nauki jest ograniczony jedynie do komunikacji badawczej. My skupiamy się na komunikacji pozabadawczej i upowszechnianiu osiągnięć wśród społeczeństwa - dodała.Co roku podczas Forum wręczana jest Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju oraz Nagroda Naukowiec Przyszłości. Wydarzenie potrwa do środy (29 września).