Tętniak nie boli - proste badanie może uratować życie. Warto skorzystać!

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy zaprasza na bezpłatne badania w kierunku wykrywania tętniaka aorty brzusznej. Z badań mogą skorzystać mieszkańcy regionu, którzy skończyli 65 lat.

Badanie polega na wykonaniu USG okolic brzucha, jest bezinwazyjne i nie wiąże się z żadnymi powikłaniami dla zdrowia pacjenta.Aorta jest główną tętnicą naszego ciała, która transportuje natlenioną krew od serca do pozostałych części ciała. Termin „tętniak aorty” odnosi się do jej patologicznego poszerzenia. Wykrywa się go u około 3-6 proc. mężczyzn oraz około 1,3 proc. u kobiet, po 65. roku życia. Tętniak aorty brzusznej najczęściej bywa przypadkowo wykrywany podczas badania ultrasonograficznego wykonywanego z innych przyczyn.Pomimo znaczącego postępu jaki dokonał się w medycynie, śmiertelność z powodu pękniętego tętniaka jest nadal ciągle bardzo wysoka i sięga nawet 80-90 proc.. Z tego powodu jego wczesne wykrycie w przesiewowym badaniu USG daje możliwość przeprowadzenia operacji, która może uratować życie chorego.- Pacjenci najczęściej nie wiedzą, że są chorzy. Tętniak aorty brzusznej nie daje żadnych objawów. Aorta to główne naczynie krwionośne człowieka. Tętniak powstaje, kiedy aorta rozszerza się. U co trzeciej osoby pęka. Połowa pacjentów z pękniętym tętniakiem umiera, zanim zdąży dojechać do szpitala. W naszych warunkach, ale także europejskich, jesteśmy w stanie uratować około 20 proc. osób. 80 proc. z tych chorych umiera i to umiera najczęściej natychmiastowo - powiedział prof. Arkadiusz Jawień, kierownik kliniki chirurgii naczyniowej i angiologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Jurasza w Bydgoszczy.Darmowe badania odbędą się 2 października. W Szpitalu Jurasza w Bydgoszczy odbędzie się wówczas Dzień Profilaktyki Tętniaka Aorty Brzusznej „Sobota dla Tętniaka”. Osoby, które chcą skorzystać z badań muszą się wcześniej zarejestrować. Można to zrobić wyłącznie telefonicznie, pod numerem 885 999 003.Miejsce wykonywania badań:Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w BydgoszczyZespół Poradni Specjalistycznych - parter