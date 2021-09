20 specjalistycznych poradni w jednym miejscu. Inwestycja medyczna we Włocławku

We Włocławku rozpoczęła się budowa Powiatowego Centrum Zdrowia. Pod koniec 2022 r. pacjenci mają już korzystać z części nowoczesnej placówki, która powstanie przy ul. Wyszyńskiego.

Zostaną tam przeniesione przychodnie z ulic: Szpitalnej, Łady, Radosnej i Stodólnej. W centrum będzie funkcjonować ponad 20 specjalistycznych poradni, nowością ma być chirurgia jednego dnia.W poniedziałek symbolicznie wbito pierwszą łopatę pod inwestycję za blisko 43 mln zł.- Jak widzimy prace już ruszyły Cieszę się że powiat włocławski dokłada cegiełkę do systemu służby zdrowia w naszym regionie - powiedział starosta włocławski Roman Gołębiewski.- Przez wiele lat ten zakład pracował w takich warunkach w jakich pracował, przyjmował prawie 200 tys. pacjentów rocznie. Nowy budynek daje nam nowe możliwości, jak również daje nam poczucie, że nasi pacjenci będą przyjmowani w nowych, lepszych warunkach - dodał Sławomir Paździerski, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.- Mamy do czynienia z niełatwym warunkami gruntowymi, jednocześnie realizujemy rozbiórki - powiedział Zbigniew Sieradzki, prezes firmy WiksBud, która buduje Powiatowe Centrum Zdrowia we Włocławku.Zakończenie inwestycji planowane jest na połowę 2023 roku.