„Kryzys klimatyczny dotyczy wszystkich”. Strajk młodych w Toruniu

„Najpierw natura potem matura", „Dinozaury też myślały, że mają czas" - m.in. z takimi hasłami na transparentach pojawili się przy pomniku Kopernika w Toruniu uczestnicy Młodzieżowego Strajku Klimatycznego.

Kolejny raz chcieli zwrócić uwagę na pogłębiający się kryzys klimatyczny i potrzebę działań, by mu zapobiegać. - Zgromadziliśmy się tutaj, żeby apelować o redukcję emisji i walczyć o sprawiedliwość klimatyczną, jak to robimy zresztą co roku. Wciąż jednak nie mamy takich rezultatów, które zapewniłyby nam bezpieczną przyszłość i życie w stabilnym klimacie – mówili młodzi.- Kryzys klimatyczny jest bardzo szerokim problemem, ale w tym roku chcemy szczególnie zwrócić uwagę na to, że on dotyczy wszystkich, że wszyscy na tym bezpośrednio lub pośrednio ucierpimy – tłumaczyli.Podobne akcje odbywają się dziś na całym świecie i w 21 miastach w Polsce.