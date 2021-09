Stare, odnowione i zupełnie nowe. Arcydzieła sztuki budowlanej w regionie

Odnowione Młyny Rothera na bydgoskiej Wyspie Młyńskiej, luksusowy apartamentowiec w dawnej pralni w Toruniu, a także cynkownia w Inowrocławiu zostały Arcydziełami Sztuki Budowlanej. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się w zrewitalizowanej Fabryce Lloyda w Bydgoszczy.

- Uruchomiliśmy cynkownię ogniową, która na pewno jest jedną z najnowocześniejszych w Europie. Nie sztuka postawić halę. Trzeba postawić taką halę, która by nie szpeciła, a szczytem jest to, żeby się podobała. Budynek jest ładny, spory i bardzo wysoki. Ma ponad 20 metrów, rzuca się w oczy, przy okazji kolorystyka nawiązuje do przerabianego przez nas materiału - powiedział Maciej Kaczalski, prezes zarządu inowrocławskiej spółki Inter Metal.- Wczoraj odebraliśmy ogólnopolską nagrodę „Modernizacja Roku”. 470 zgłoszeń, ogromna konkurencja, radość jeszcze większa. Wszystko jest możliwe. Modernizacje, adaptacje są bardzo trudne, ale nie patrzymy na to, czy to się opłaca. Po prostu warto, bo jest także coś poza walorem ekonomicznym. Jest satysfakcja, ponadczasowość, duma dla naszych dzieci i wnuków - powiedział z kolei Mateusz Maciejewski, prezes zarządu Dewelopera Rockfield odpowiedzialnego za inwestycję Grand Bulvar w Toruniu.Firma Warbud została nagrodzona za budowę Sądu Rejonowego w Toruniu.Była to pierwsza edycja konkursu zorganizowanego przez Pomorsko-Kujawską Izbę Budownictwa.