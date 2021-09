Byli zamaskowani, podczas pożaru grozili strażakom. Poszukuje ich policja

Toruńska policja ustala tożsamość mężczyzn, którzy podczas akcji gaśniczej grozili strażakom. Policjanci proszą o pomoc mieszkańców.

Do zdarzenia doszło 18 września przy ul. Batorego 62 w Toruniu. Około północy straż pożarna otrzymała zgłoszenie o palącej się stercie śmieci. Podczas prowadzenia akcji gaśniczej do funkcjonariuszy podeszło czterech zamaskowanych mężczyzn. Sprawcy wyzywali strażaków i grozili im. Jeden z mężczyzn próbował wtargnąć do wozu bojowego, a po wezwaniu do jego opuszczenia uderzył jednego ze strażaków kilkukrotnie ręką w kask.Sprawcy uciekli z miejsca zdarzenia. Mieszkańcy, którzy mogą pomóc w ustaleniu ich tożsamości proszeni są o kontakt z wydziałem dochodzeniowo-śledczym Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. Można też zadzwonić pod numer 112.