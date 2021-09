Remont Mostu Uniwersyteckiego już trwa. Jak wygląda plac budowy? [wideo, zdjęcia]

Ruszyła naprawa Mostu Uniwersyteckiego w Bydgoszczy. - Wykonawca opracował zasadniczą dokumentację techniczną. Po dopełnieniu wszelkich formalności, rozpoczynają się działania terenowe, związane z rzeczywistą naprawą mostu - informuje Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Wykonawca ma 140 dni na wykonanie zadania.

„Roboty naprawcze składają się z trzech zasadniczych etapów: prac projektowych - ten etap jest już ukończony oraz prac naprawczych realizowanych w trakcie, co właśnie się dzieje. Trzecim etapem będzie próbne obciążenia po naprawie” - czytamy na facebookowej stronie ZDMiKP w Bydgoszczy.- Będą to prace sprawdzające elementy konstrukcji, po których możliwe będzie uzyskanie odpowiednich dokumentów i pozwoleń.Po zakończeniu etapu trzeciego i uzyskaniu odpowiednich dokumentów oraz pozwoleń nastąpi oddanie Mostu Uniwersyteckiego w Bydgoszczy do ponownego użytku.