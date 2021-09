Ratownicy medyczni biją brawa dla ministra Niedzielskiego. O co chodzi?

To nie brawa uznania, ale motywacji. Ratownicy medyczni z Bydgoszczy zachęcają do udziału w akcji #BrawaDlaAdama. W ten sposób chcą zmobilizować ministra zdrowia do działania. Nagrali spot, w którym oklaskami wzywają Ministerstwo Zdrowia i stojącego na jego czele Adama Niedzielskiego do zajęcia się systemem ochrony zdrowia.

- My byliśmy bohaterami, teraz pozwólmy by i Adam poczuł się jak my - mówią bydgoscy ratownicy medyczni w krótkim filmie wrzuconym do sieci.„Panie ministrze zdrowia, teraz pana kolej, aby stać się bohaterem. Dzisiaj ratownicy medyczni z Bydgoszczy biją brawa dla pana, aby zmotywować pana do naprawy państwowego ratownictwa medycznego. Medycy oraz pacjenci oczekują tego od pana"Ratownicy medyczni z Bydgoszczy rzucili internetowe wyzwanie kolejnym stacjom pogotowia i jednostkom służby zdrowia. Zachęcają do udziału w akcji. Jak mówią od polityków nie chcą braw, ale poprawy sytuacji w systemie ochrony zdrowia i podwyżek płac.Ratownicy medyczni to jedna z grup, która protestuje w Warszawie. Rano minister zdrowia ogłosił, że podpisane zostało porozumienie z ratownikami medycznymi. Tymczasem obecni na konferencji w białym miasteczku 2.0. przedstawiciele tej grupy zawodowej stwierdzili, że umowa zawarta we wtorek m.in. przez komitet protestacyjny ratowników i ministerstwo została podpisana bez konsultacji ze środowiskiem.link do wyzwania:https://www.youtube.com/watch?v=UsSS4bb93Pg