Co robiły nad jeziorem dzieci z SP w Krąplewicach? Badały wodę! [wideo, zdjęcia]

Uczniowie z Krąplewic bardzo często wchodzą w rozmaite tematy ekologiczne. Tym razem zaangażowali się w projekt „Środowisko ponad wszystko". Sprawdzali m.in. czystość jeziora Stelchno niedaleko Jeżewa. Sprawdziliśmy, jak im poszło!

- Badanie wody polega na sprawdzaniu jej prostych parametrów fizykochemicznych - mówi Bartek Matysiak. - Badamy temperaturę, badamy pH, natlenienie wody oraz jej przejrzystość. Jeżeli to badanie wyjdzie poprawnie, to faktycznie będziemy mogli powiedzieć, że woda jest czysta i spełnia wszystkie normy. Oczywiście, profesjonalne badania mają szerszy zakres. To jest proste badanie, które jest wykonywane na całym świecie. Istnieje specjalna strona z wynikami, można swoje dane zamieszczać, dzielić się nimi z innymi. Zachęcam wszystkich do udziału w takim badaniu.Szkoła w Krąplewicach zajmuje się nie tylko czystością wody. Uczniowie uczestniczą w akcjach sprzątania, opiekują się także zwierzętami m.in. tymi mieszkającymi na terenie szkoły.Więcej w materiale Marcina Dolińskiego.