Nagrodzili jedyny szpital, który w epidemii nie miał wewnętrznego zakażenia [wideo, zdjęcia]

Trzydzieścioro pracowników Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Bydgoszczy nagrodzonych za walkę z COVID-19! Odznaki honorowe wręczył wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

Jak mówił wojewoda - to placówka, która w czasie pandemii odegrała szczególną rolę. - To jest jedyny szpital - a walczyło ich w naszym regionie 30 – który nie miał swojego wewnętrznego zakażenia, więc państwo rzeczywiście umiecie tutaj dbać o reżim sanitarny – mówił Mikołaj Bogdanowicz do personelu medycznego szpitala zakaźnego. - Byliście wzorowym szpitalem, który pokazywał jak należy postępować z tą chorobą. Mogliśmy dzięki temu leczyć ludzi dodał.Jedną z nagrodzony osób była m.in. Renata Białka - pielęgniarka oddziałowa oddziału internistyczno-zakaźnego. - Najtrudniejsza w pracy z pacjentem w trakcie COVID była niemożność kontaktu pacjenta z rodziną – opowiada. - Momentem, który utkwił mi w pamięci był starszy pan - został przewieziony na izbę przyjęć, trwało to zaledwie pół godziny i niestety pan odszedł. To była bardzo ciężka chwila - początek COVID-u. Mój powrót do domu kończył się przemyśleniami i płaczem, ale za kilka dni znowu wracałam.- Teraz czeka nas czwarta fala. Mam nadzieję, że dobrze przygotowana infrastruktura plus szczepienia spowodują, że przejdziemy ją dużo lżej niż poprzednio – mówi wojewoda.