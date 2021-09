Nie na polu, ale blisko sklepów. Węzeł przesiadkowy powstanie w Osielsku

Ma usprawnić dojazd mieszkańców gminy do Bydgoszczy i zmniejszyć ruch prywatnych samochodów. Osielsko buduje w centrum autobusowy węzeł przesiadkowy.

Na terenie gminy Osielsko oficjalnie zameldowanych jest ponad 15 tysięcy mieszkańców, którzy stąd dojeżdżają do pracy czy do szkoły. Do tego dochodzą osoby niezameldowane i spoza gminy. - Narastających problemów komunikacyjnych nie rozwiązała ani budowa S5, ani międzygminne linie autobusowe, stąd pomysł na budowę węzła przesiadkowego - mówi wójt Osielska Wojciech Sypniewski. - Zależy nam na tym, żeby skomunikować wszystkie sołectwa i żeby autobusy kierowały ruch z sołectw najbardziej oddalonych do Osielska, przy utrzymaniu dwóch podstawowych linii czyli 93 i 94. Tak, żeby każdy mieszkaniec miał możliwość przesiadki i dostania się do miasta.Jak dodaje wójt, wymaga to reorganizacji przewozów. - Mamy już teren, robiona jest w tej chwili koncepcja punktu przesiadkowego. To nie ma być pole, gdzie będą tylko stawały na chwilę autobusy, zależy nam, żeby była tam możliwość dokonania drobnych zakupów, stąd lokalizacja za galerią Osielsko i nowym, małym punktem handlowym który. Chcemy, żeby właśnie tam koncentrował się ruch autobusowy.Węzeł przesiadkowy w Osielsku ma być gotowy za dwa lata.