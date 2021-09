Anonimowo, bezpłatnie i bezboleśnie. Spot zachęca do wykonania testu na HIV [wideo]

Toruńska Fundacja Parasol nakręciła spot pokazujący, jak wygląda testowanie się na HIV w Punktach Konsultacyjno-Diagnostycznych. - Zapraszamy każdego, kto miał chociaż raz niezabezpieczony kontakt seksualny albo się zastanawia, czy jest zakażony - zachęca.

Testy są przeprowadzane anonimowo, bezpłatnie, szybko i bezboleśnie. - Z powodu pandemii COVID-19 ich liczba w naszym województwie spadła o ponad 20 proc. - mówi Andrzej Olczyk, prezes Fundacji Parasol. - Niestety ilość wykrytych przypadków zakażeń była taka sama – mimo, że było mniej wykonanych testów – dodaje. - To pokazuje więc, jak ważne jest, żeby te 20 proc., które nie przyszło zjawiło się w punkcie i wykonało test.Jak dodaje prezes, punkty są w stanie przyjąć więcej osób. - Cały czas myślę o tej połowie społeczeństwa zakażonej, która o tym nie wie. Naprawdę zapraszam każdego, kto miał chociaż raz niezabezpieczony kontakt seksualny albo się zastanawia, czy jest zakażony. Niech przyjdzie do nas, nie musi przecież wykonywać testu - może sprawdzić z doradcą, czy jest taka potrzeba czy nie. Nasz spot pokazuje, że to naprawdę jest proste - nie wymaga ani żadnej wiedzy, ani przygotowania, ani wymyślnych rejestracji wcześniej – zachęca Andrzej Olczyk.Test jest bezpłatny, wystarczy podać hasło - nie trzeba podawać żadnych swoich danych. Oczekiwanie na wynik testu trwa 30 minut. Punkty Konsultacyjno-Diagnostyczne znajdują się w naszym województwie w Bydgoszczy i Toruniu.