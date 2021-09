Krajowa Administracja Skarbowa obchodziła we wtorek (21 września) w Bydgoszczy swoje święto. Uroczystości na Starym Rynku zgromadziły ministrów, parlamentarzy ...

Podyplomowa gerontologia z elementami geriatrii od października, a 3-letnie studia pielęgniarskie I stopnia od semestru zimowego. To nowe kierunki Wyższej Szk ...

2021-09-21, godz. 18:35

Do końca roku w Bydgoszczy i kilku wybranych powiatach w regionie będą pojawiać się billboardy zachęcające do szczepień. Akcja to inicjatywa posłanki Platform ...

» więcej